Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Rettungsassistentin von 27-Jährigem verletzt

Bischofsheim (ots)

Wegen eines medizinischen Notfalls wurde der Rettungsdienst am Dienstagabend (17.06.) in eine Wohnung in der Wiesbadener Straße gerufen. Im Rahmen der anschließenden Untersuchung des 27 Jahre alten Mannes, schlug dieser, möglicherweise aufgrund seines gesundheitlichen Zustands, unvermittelt mit der Faust nach einer 36 Jahre alten Rettungsassistentin, die sich hierdurch Verletzungen zuzog und zu Boden fiel. Die Besatzung des Rettungswagens brachte sich daraufhin zunächst in einem Raum in Sicherheit und verständigte die Polizei.

Die Beamten konnten den 27-Jährigen anschließend widerstandslos festnehmen und begleiteten seinen Transport mit dem Rettungswagen bis ins Krankenhaus. Die Polizei leitete zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell