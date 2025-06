Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zigarettenautomat gesprengt/Wer hat etwas bemerkt?

Groß-Gerau (ots)

Unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Mittwoch (18.06.) auf einen Zigarettenautomaten in der Frankfurter Straße/Ecke Heimstättenstraße abgesehen. Sie sprengten den Automaten mit einem noch unbekannten Sprengmittel auf und flüchteten anschließend mit Geld und Zigaretten vom Tatort.

Am Automat entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Die Polizei in Groß-Gerau hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06152/1750 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell