POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Darmstadt (ots) - Am Montag (16.06.) kam es in Darmstadt an der Kreuzung Heidelberger Straße / Cooperstraße um 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Fußgängern. Eine 82-jährige Darmstädterin befuhr die Heidelberger Landstraße und erfasste hierbei die beiden Fußgänger, welche an einem Füßgängerüberweg mit Ampelschaltung die Straße ...

mehr