POL Schwaben Nord: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am heutigen Freitag (16.05.2025) kam es zum Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Hochstiftstraße. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Gegen 08.40 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Zunächst befanden sich noch Personen im Gebäude, die das Mehrfamilienhaus aber unverletzt verlassen konnten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge ...

mehr