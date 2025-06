Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Verkehrsunfall mit verletzten Fußgängern - Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Montag (16.06.) kam es in Darmstadt an der Kreuzung Heidelberger Straße / Cooperstraße um 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Fußgängern. Eine 82-jährige Darmstädterin befuhr die Heidelberger Landstraße und erfasste hierbei die beiden Fußgänger, welche an einem Füßgängerüberweg mit Ampelschaltung die Straße queren wollten.

Ein 54-jähriger Darmstädter wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Der zweite Fußgänger, ein 16-jähriger Darmstädter, wurde ebenfalls leicht verletzt und konnte nach medizinischer Erstversorgung vor Ort entlassen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang / Ampelschaltung machen können, werden gebeten sich beim 2. Polizeirevier Darmstadt unter der Rufnummer 06151 96941210 zu melden.

Berichterstatter: Becher, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell