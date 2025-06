Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Rauch aus Backofen/Einkaufsmarkt kurzzeitig geräumt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Weil am Dienstag (17.06.), gegen 12.40 Uhr, vermutlich Käse in einem Backofen im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Frankfurter Landstraße anbrannte, so für eine Rauchentwicklung sorgte und anschließend auch die Rauchwarnmeldeanlage des Marktes anschlug, musste der Einkaufsmarkt kurzzeitig geräumt werden.

Allerdings konnten die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei rasch Entwarnung geben. Es entstand, außer am Käse, kein Schaden und niemand wurde verletzt. Nach erfolgter Belüftung konnten die Kunden nach gut 20 Minuten wieder ihren Einkäufen nachgehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell