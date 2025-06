LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Motorrad auf nasser Fahrbahn

Meiningen (ots) - Am 06.06.25 gegen 09:15 Uhr beschädigte ein 36-Jähriger zunächst in der Klostergasse einen parkenden Pkw und entfernt sich anschließend in Richtung Bernhardstraße. Dort warf der 36-Jährige eine Packung Lebensmittel gegen einen vorbeifahrenden Funkstreifenwagen der Meininger Polizei. Der anschließenden Identitätsfeststellung durch die Polizeibeamten versuchte er sich dann zu widersetzen, woraufhin er in Gewahrsam genommen wurde. Der 36-Jährige wurde ...

