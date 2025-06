Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Meiningen (ots)

Am 06.06.25 um 14:05 Uhr befuhr eine 36-Jährige mit ihrem PKW Hyundai die Berkeser Straße aus Richtung Dreißigacker in Richtung Meiningen. An der Einmündung zur Henneberger Straße missachtete sie die Vorfahrt eines 26-jährigen VW-Fahrers, welcher die Henneberger Straße in Richtung Sülzfeld befuhr. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenprall beider Fahrzeuge, wodurch beide PKW beschädigt wurden und der Beifahrer des VW sich leicht verletzt.

