Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Rollerfahrerin angefahren, Verursacher flüchtig

Viernheim (ots)

Am 17.06.2025 ereignete sich gegen 15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Rathausstraße, Ecke Jägerstraße in 68519 Viernheim. Eine Dame auf einem Kleinkraftrad beabsichtigte von der Rathausstraße kommend nach links in die Jägerstraße abzubiegen. Aus der Jägerstraße kam ein weißer kleinerer Pkw gefahren. Dieser hat mutmaßlich die abbiegende Dame auf ihrem Kleinkraftrad übersehen und ist nach links auf die Rathausstraße eingebogen. Hierbei touchierte er, vermutlich mit der vorderen rechten Stoßstange die Dame auf ihrem Kleinkraftrad, die unverletzt zum Stehen kommen konnte. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Der Fahrer kann lediglich als älterer Herr mit grauem Haar beschrieben werden. Am Kleinkraftrad entstand geringer Schaden.

Wer Hinweise zu dem weißen Kleinwagen oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen. Tel.: 06206/9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell