POL-HP: Gemarkung Heppenheim, B 460 - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Viernheim (ots) - Am 17.06.2025 ereignete sich gegen 15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Rathausstraße, Ecke Jägerstraße in 68519 Viernheim. Eine Dame auf einem Kleinkraftrad beabsichtigte von der Rathausstraße kommend nach links in die Jägerstraße abzubiegen. Aus der Jägerstraße kam ein weißer kleinerer Pkw gefahren. Dieser hat mutmaßlich die abbiegende Dame auf ihrem Kleinkraftrad übersehen und ist nach ...

mehr