POL-OH: Frontalzusammenstoß

Fulda (ots)

Kalbach. Am Mittwochmittag (11.06.), gegen 13 Uhr, kam es auf der L 3206 zwischen Mittelkalbach und Neuhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Die 78-jährige Fahrerin eines Golf Plus befuhr die Landstraße aus Richtung Mittelkalbach kommend in Richtung Neuhof. Ein 57-Jähriger war mit seinem VW Polo in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kam es kurz nach dem Kreisel Mittelkalbach zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge. Der Polo-Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen und kamen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten bis circa 14.30 Uhr voll gesperrt.

