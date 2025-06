Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

HEF

34-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Bad Hersfeld. Am Dienstag (10.06.), gegen 21 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Bad Hersfelder mit seinem E-Scooter den Radweg in der Kieferallee vom Buchenweg kommend in Richtung Ahornweg. Er kam aus unklarer Ursache zu Fall, stürzte nach rechts auf den zur Fahrbahn gelegenen Grünstreifen und verletzte sich hierbei leicht. Vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol steht, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Da am E-Scooter auch kein Versicherungskennzeichen angebracht sowie der erforderliche Versicherungsschutz nicht vorlag, muss der 34-Jährige sich nicht nur wegen des Verdachtes des Fahrens unter Alkoholeinflusses sondern auch des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Polizeistation Bad Hersfeld

