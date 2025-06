POL-OH: Sachbeschädigung an Freizeitanlage

Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht auf der B62 - Eifa in Richtung Lingelbach Am Dienstag (10.06.) kam es gegen 18:05 Uhr auf der B 62 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Audi befuhr die Strecke aus Eifa kommend in Fahrtrichtung Lingelbach. In einer Linkskurve kam dem Fahrer auf seiner Fahrspur ein überholender Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Geschädigte nach rechts ...

mehr