POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots) - Pkw-Kennzeichen gestohlen Künzell. In der Straße "Marienhöhe" im Ortsteil Dietershausen stahlen Unbekannte am Samstag (07.06.), zwischen 17 Uhr und 20 Uhr, beide amtliche Kennzeichen FD-UA 450 von einem Ford C-MAX. Das Fahrzeug stand dort am Straßenrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium ...

mehr