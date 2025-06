Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw-Kennzeichen gestohlen - 42-Jähriger bei Streitigkeiten verletzt - Pkw aufgebrochen - Pkw gestohlen - Pedelec gestohlen - Farbschmierereien

Fulda (ots)

Pkw-Kennzeichen gestohlen

Künzell. In der Straße "Marienhöhe" im Ortsteil Dietershausen stahlen Unbekannte am Samstag (07.06.), zwischen 17 Uhr und 20 Uhr, beide amtliche Kennzeichen FD-UA 450 von einem Ford C-MAX. Das Fahrzeug stand dort am Straßenrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

42-Jähriger bei Streitigkeiten verletzt

Fulda. Bei Streitigkeiten zwischen mehreren Personen vor einer Diskothek in der Rangstraße wurde ein 42-Jähriger in der Nacht zu Sonntag (08.06.), gegen 4.10 Uhr, durch den Schlag eines Unbekannten gegen den Kopf verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw aufgebrochen

Hofbieber. In der Straße "Am Bahnrain" im Ortsteil Wiesen brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (08.06.) einen grauen VW Tiguan auf und stahlen eine Geldbörse. Das Auto stand im Bereich eines Privatgrundstücks. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw gestohlen

Hünfeld. Im Chattenweg im Ortsteil Mackenzell stahlen Unbekannte am Montag (09.06.), zwischen 2.30 Uhr und 7 Uhr, einen blauen 5-er BMW mit dem amtlichen Kennzeichen FD-DK 525. Das Auto im Wert von rund 10.000 Euro stand vor einem Einfamilienhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pedelec gestohlen

Hünfeld. In der Dr.-Daniel-Straße stahlen Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag (08.06.) und Montagmorgen (09.06.) ein schwarzes Pedelec des Herstellers Trek, Modell Powerfly. Das Zweirad im Wert von rund 4.300 Euro stand abgeschlossen unter einem Carport vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien

Hünfeld. Am 9. Mai wurde festgestellt, dass mehrere Straßennamenschilder in den Straßen "Hindenburgallee" und "Josef-Magnus-Wehner-Straße" mit Farbe beschmiert worden waren. Es entstanden 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell