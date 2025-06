Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verwenden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Sachbeschädigungen an Pkw

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verwenden Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Bad Hersfeld. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen haben zwischen Sonntag (08.06.), 23.50 Uhr, und Montag (09.06.), 0.10 Uhr, mehrere bisher unbekannte Personen im Rahmen eines Festivals auf einem Veranstaltungsgelände im Stiftsbezirk den Hitlergruß gezeigt sowie fremdenfeindliche Parolen gerufen. Die Polizei hat nun die entsprechenden Ermittlungen wegen des Verdachtes des Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie der Volksverhetzung aufgenommen. Diese dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen an Pkw

Heringen. Ein grauer Seat Tavascan wurde am Montag (09.06.), zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr, durch Unbekannte mittels eines unbekannten Gegenstandes zerkratzt. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Straße "Werraaue". Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Rotenburg. Ein in der Nürnberger Straße in einer Hofeinfahrt geparkter schwarzer VW Polo wurde am Montag (09.06.), gegen 23.15 Uhr, von einem Unbekannten mit blauer Farbe besprüht. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen war der unbekannte Täter mit einem weißen Kastenwagen unterwegs. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

