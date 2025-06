POL-OH: Zeugenaufruf zu Sexualdelikt und Raub

Vogelsbergkreis (ots) - Fahrrad entwendet Lauterbach. Ein vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Maar abgestelltes Pedelec wurde am Donnerstag (05.06.), zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr, durch Unbekannte entwendet. Das Zweirad der Marke Univega (Modell Geo E 2.0) hat einen Wert von etwa 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die ...

mehr