Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall

Ludwigsau-Mecklar. Am Sonntag (08.06.), gegen 18.10 Uhr, befuhr ein Bad Hersfelder VW-Fahrer die B 27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung L-Friedlos. Ortsausgang Mecklar kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild, drehte sich und beschädigte zudem ein Zaun eines Autohandels sowie dort drei abgestellte Pkw. Sachschaden rund 11.300 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigsau-Mecklar. Im Zeitraum vom Freitag (06.06.), 22 Uhr, bis Samstag (07.06), 8 Uhr, parkte ein Ludwigsauer einen weißen BMW in der Straße "Am Hochbaum" am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Vorbeifahren den Heckbereich des parkenden BMW. Sachschaden rund 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 od. www.olinewache.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Samstag (07.06.), gegen 6.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Transporter den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-von Stephan Straße. Hierbei streifte er mit dem hinteren linken Radkasten den Unterstand der Einkaufswagen und beschädigte diesen an der vorderen rechten Seite. Sachschaden rund 1.750 Euro. Der Fahrer hatte vor Eintreffen der Polizeistreife Bad Hersfeld die Unfallstelle verlassen. Durch Zeugen konnte der Fahrer wie folgt beschrieben werden: männlich, schlank, 20-24 Jahre alt, kurze blonde Haare, blaue Jeans u. rotkariertes Hemd. Hinweise erbeten unter 06621-932-0. od. www.onlinewache.hessen.de.

Verkehrsunfall

Neuenstein-Untergeis. Am Samstag (07.06.), gegen 3.30 Uhr, befuhr ein Ford-Fahrer aus Seligenstadt die B 324 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Neuenstein. Kurz vor der Ortslage Untergeis kam das Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Böschung. Dabei wurde ein Verkehrszeichen und das Fahrzeug beschädigt. Der 32-jährige Ford-Fahrer wurde leichtverletzt und es entstand Sachschaden von über 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell