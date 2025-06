Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen: Raub in der Fuldaer Innenstadt

Eine aufmerksame Zeugin wurde am Montagnachmittag (09.06.), gegen 16.30 Uhr, auf eine körperliche Auseinandersetzung mehrerer Personen in der Rabanusstraße aufmerksam und alarmierte umgehend die Polizei. Die kurze Zeit später eintreffende Streife stellte vor Ort zwei verletzte Männer im Alter von 21 und 18 Jahren fest.

Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen waren diese im Bereich Heertorplatz unterwegs, als sie auf eine vier- bis fünfköpfige Personengruppe trafen. In der Folge kam es aus bislang unklarer Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Verlauf die beiden Männer durch Schläge verletzt wurden. Der 21-Jährige erlitt zudem durch einen scharfkantigen Gegenstand eine Schnittverletzung an der Hand und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Erst im Nachgang stellte der 21-Jährige fest, dass ihm nach derzeitigen Informationen während der Auseinandersetzung seine Geldbörse mit Bargeld entwendet worden war.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnte ein 18-jähriger Mann aus Fulda noch am Abend widerstandslos festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Fulda sowie des Polizeipräsidiums Osthessen - sowohl zu den Hintergründen der Auseinandersetzung als auch den derzeit noch unbekannten Tätern - dauern an.

