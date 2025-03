ZOLL-H: Mehrere Festnahmen aufgrund des Verdachts des Einfuhrschmuggels von Betäubungsmitteln auf Schiffen

Hannover (ots) - Mehrere Pakete mit Kokain wurden in den vergangenen Tagen an den Stränden der Nordseeinseln Borkum und Juist entdeckt. Die Ermittlungen zur Herkunft der Pakete und zu möglicherweise in den Vorgang verwickelten Beförderungsmitteln und Personen führt das Zollfahndungsamt Hannover. Die Ermittlungsbehörden bitten in diesem Zusammenhang Strandbesucher darum, sich von angespülten Paketen oder ...

