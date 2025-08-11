Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Mountainbikes aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

Auf zwei Mountainbikes und Fahrradzubehör hatten es Einbrecher am Wochenende in der Erfurter Krämpfervorstadt abgesehen. Die Täter gelangten von Samstag bis Sonntag auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Alten Nordhäuser Bahnhof. Anschließend hebelten sie mit Gewalt einen Keller auf und stahlen ein schwarzes Mountainbike des Herstellers "Canyon" sowie ein blaues Mountainbike von "Orbea" und die Verbindungsstange eines Fahrradanhängers im Wert von über 5.800 Euro. Am aufgebrochenen Keller hinterließen die Täter einen Sachschaden von mehr als 200 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)‬

