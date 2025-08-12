Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Grillimbiss per Kamera überführt

Erfurt (ots)

Auf einen Grillimbiss im Norden der Landeshauptstadt hatte es Montagnacht ein polizeibekannter Einbrecher abgesehen. Gegen 02:30 Uhr hebelte der 33-Jährige mit Gewalt die Eingangstür der Lokalität auf und stahl rund 500 Euro Bargeld. Eine Überwachungskamera im Inneren zeichnete die Tat auf, sodass der Mann durch die eingesetzten Beamten eindeutig identifiziert werden konnte. Der 33-Jährige war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten strafrechtlich in Erscheinung getreten. Nun kommt eine weitere Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zu seiner Akte hinzu. (DS)

