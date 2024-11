POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.11.2024.

Peine (ots) - Am 26.11. verursachte eine 29-jährige Frau an der FTZ-Kreuzung einen Unfall. Die Frau fuhr gegen 18:15 Uhr aus Peine kommend auf einen, an der Ampel haltenden, Kia auf, dieser wiederum wurde auf einen davor haltenden Renault geschoben. Dabei wurden die 24-jährige Fahrerin des Kia und der 39-jährige Renault-Fahrer leicht verletzt. Ein vor Ort ...

mehr