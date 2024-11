Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 27.11.2024: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Peine (ots)

Am 26.11. verursachte eine 29-jährige Frau an der FTZ-Kreuzung einen Unfall. Die Frau fuhr gegen 18:15 Uhr aus Peine kommend auf einen, an der Ampel haltenden, Kia auf, dieser wiederum wurde auf einen davor haltenden Renault geschoben. Dabei wurden die 24-jährige Fahrerin des Kia und der 39-jährige Renault-Fahrer leicht verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bei der Verursacherin ergab einen Wert von 1,5 Promille. Zusätzlich war die Frau ohne Führerschein unterwegs und das Auto hatte keine gültige Zulassung mehr. Die Frau sieht sich nun mehreren Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegenüber.

