Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Erreichbarkeit der Pressestelle der LPI Erfurt eingeschränkt
Erfurt (ots)
Aufgrund eines technischen Defekts ist die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Erfurt derzeit telefonisch ausschließlich unter der Mobilnummer 0152/03 28 42 84 erreichbar. Sobald die gewohnten Festnetzanschlüsse wieder verfügbar sind, wird dies umgehend bekannt gegeben. (DS)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell