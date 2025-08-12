LPI-EF: Erreichbarkeit der Pressestelle der LPI Erfurt eingeschränkt

Erfurt (ots) - Mit knapp drei Promille und ohne Fahrerlaubnis erwischte eine Streife Montagnachmittag in Erfurt einen Autofahrer. Gegen 16:00 Uhr fiel den Beamten im Bereich des Petersbergs ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer auf. Bei der anschließenden Kontrolle pustete der Mann knapp drei Promille in das Atemalkoholmessgerät. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Fahrt ...

