Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Altkalen und Rey im Landkreis Rostock

Landkreis Rostock/L231 zwischen Altkalen und Rey (ots)

Um 13:00 Uhr ereignete sich auf der L231 ein schwerer Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines PKW. Die 85-jährige Fahrerin des Honda war zuvor in Richtung Rey unterwegs und sei dann aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Straßenbaum kollidiert. In Folge des Zusammenstoßes wurde die ältere Dame schwerst verletzt und musste zu weiteren Versorgung umgehend mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Rostock gebracht werden. Der PKW wurde stark beschädigt und muss vor Ort geborgen werden. Im Kontext der Verkehrsunfallaufnahme kommt es im Bereich des Einsatzortes weiterhin zur Vollsperrung und demnach zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Die Ermittlungen zur Verkehrsunfallursache werden durch einen Sachverständigen der DEKRA unterstützt. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig mit etwa 10.000 Euro bewertet.

