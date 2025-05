Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ein Tag für die ganze Familie - Polizei und Kreisverwaltung laden gemeinsam ein

Bild-Infos

Download

Wismar (ots)

Am Samstag, den 24. Mai 2025, öffnen die Polizeiinspektion Wismar und der Landkreis Nordwestmecklenburg von 10:00 bis 15:00 Uhr ihre Türen in der Rostocker Straße 76 und 80 für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.

.

Polizei hautnah erleben: Die Polizeiinspektion Wismar bietet an diesem Aktionstag vielfältige Einblicke in den polizeilichen Berufsalltag. Besucherinnen und Besucher können einen Blick in verschiedene Streifenwagen werfen, sich auf dem Polizeimotorrad fotografieren lassen, Fingerabdrücke sichern oder die Ausrüstung eines Schutzpolizisten bzw. einer Schutzpolizistin selbst anprobieren. Auch der Wasserwerfer kann von innen besichtigt werden.

Ein besonderes Highlight sind die Diensthundevorführungen, bei denen die Vierbeiner ihre Fähigkeiten demonstrieren.

Für Fragen rund um den Polizeiberuf stehen Einstellungsberater der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege Güstrow zur Verfügung.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wismar informiert zu Themen wie Trickbetrug, Verkehrssicherheit und Kriminalprävention.

.

Einblicke in die Kreisverwaltung: Auch das Büro des Landrates wird für Interessierte geöffnet sein. Im Verwaltungsbereich steht die Gesundheit an diesem Aktionstag im Mittelpunkt - der Öffentliche Gesundheitsdienst informiert unter anderem zum Thema Hitzeschutz und bietet die Möglichkeit, vor Ort Blutdruck und Blutzucker messen sowie den Impfpass kontrollieren zu lassen.

.

Für Familien und Kinder gibt es zahlreiche Mitmachaktionen: Vom Erkunden verschiedener Einsatzfahrzeuge - darunter Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei - bis hin zur Hüpfburg ist für Unterhaltung gesorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Friedenshof präsentiert ihre Technik. Kleine Gäste können hier beim Löschen eines brennenden Häuschens selbst aktiv werden.

Besucherinnen und Besucher haben an vielen Stationen die Möglichkeit, mit den Mitarbeitenden der Polizei und der Kreisverwaltung direkt ins Gespräch zu kommen.

.

Für das leibliche Wohl sorgt die Freiwillige Feuerwehr Friedenshof mit Gegrilltem und Getränken. Mit einem Kuchenbasar sorgt eine 9. Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums für Kaffee und Kuchen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell