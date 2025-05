POL-HRO: Ergänzungsmeldung zur Vollsperrung der Landesstraße 14 aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls

Rostock (ots) - Zu einem Diebstahl einer größeren Summe Bargeld kam es am gestrigen Montag gegen 19:00 Uhr in der Albrecht-Tischbein-Straße im Rostocker Stadtteil Groß Klein. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich ein bislang unbekannter, männlicher Täter der Geschädigten in Höhe der Hausnummer 45. Der Mann entwendete ihr von hinten eine Tasche, die sie ...

mehr