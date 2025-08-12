Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mit knapp drei Promille und ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Erfurt (ots)
Mit knapp drei Promille und ohne Fahrerlaubnis erwischte eine Streife Montagnachmittag in Erfurt einen Autofahrer. Gegen 16:00 Uhr fiel den Beamten im Bereich des Petersbergs ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer auf. Bei der anschließenden Kontrolle pustete der Mann knapp drei Promille in das Atemalkoholmessgerät. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Fahrt war damit für ihn beendet. Er musste auf einer Polizeidienststelle eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (DS)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell