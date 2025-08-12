Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit knapp drei Promille und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Erfurt (ots)

Mit knapp drei Promille und ohne Fahrerlaubnis erwischte eine Streife Montagnachmittag in Erfurt einen Autofahrer. Gegen 16:00 Uhr fiel den Beamten im Bereich des Petersbergs ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer auf. Bei der anschließenden Kontrolle pustete der Mann knapp drei Promille in das Atemalkoholmessgerät. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Fahrt war damit für ihn beendet. Er musste auf einer Polizeidienststelle eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell