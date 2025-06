Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Streit am Kuhsee

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Sonntag (29.06.2025) gerieten mehrere Personen am Kuhsee in Streit. Die Polizei konnte vor Ort die Situation beruhigen.

Gegen 20.00 Uhr kam es wegen lauter Musik zwischen mehreren Besuchern des Kuhsees zu Meinungsverschiedenheiten. Zunächst beleidigten sich Personen, schließlich eskalierte aber der Streit. Dabei soll ein 37-Jähriger auf einen 30-Jährigen losgegangen und ihm einen Faustschlag versetzt haben. Offenbar kam es im Anschluss zu weiteren Handgreiflichkeiten unter Beteiligung zwei weiterer Personen.

Die Polizei wurde gerufen und nahm alle Personalien der Anwesenden auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass einige Beteiligte deutlich alkoholisiert waren. Eine ärztliche Versorgung der Beteiligten war vorerst nicht notwendig.

Die Polizei klärt nun die genauen Umstände des Vorfalls und ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung.

