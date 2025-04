Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Transporter flüchtet nach Unfall - Radfahrer verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch befuhr ein Radfahrer die Thomas-Müntzer-Straße gegen 15.40 Uhr. Zur selben Zeit fuhr ein Transporter aus der Fröbestraße mit hoher Geschwindigkeit in die Thomas-Müntzer-Straße ein und drohte mit dem Radfahrer zu kollidieren. Dieser wich dem Fahrzeug aus und kollidierte in der weiteren Folge mit einem Verkehrszeichen und einer Hauswand. Hierbei zog er sich Verletzungen zu und musste medizinisch Versorgung in ein Klinikum gebracht werden. Das Firmenfahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle entgegen der ihm obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Unfallflucht ein.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem unfallbeteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 00109255

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell