LPI-NDH: Flächenbrand in Waldgebiet

Bad Langensalza (ots) - Eine VW-Fahrerin befuhr am Dienstag, gegen 07.30 Uhr, die Puschkinstraße in Richtung Poststraße. An der Einmündung beabsichtigte sie nach links in die Poststraße einzubiegen. Hierbei übersah die Frau aufgrund der tiefstehenden Sonne eine Radfahrerin, die von links aus Richtung Ufhoven gefahren kam. Beide Verkehrsteilnehmerinnen kollidierten, wobei die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Es ...

mehr