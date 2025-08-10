Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lünne - Einbruch in Container
Lünne (ots)
Zwischen Freitag, 10:30 Uhr, und Samstag, 9:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einen Container auf einer Baustelle an der Wilster Straße in Lünne eingebrochen. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell