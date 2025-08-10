POL-EL: Lünne - Einbruch in Container

Meppen (ots) - Am Freitag gegen 23:55 Uhr kam es auf der B70 zwischen Lingen und Meppen, etwa 300 Meter nach einem Beschleunigungsstreifen, zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Der Fahrer eines schwarzen Skoda Octavia, der in Fahrtrichtung Meppen unterwegs war, wechselte plötzlich auf die linke Fahrspur. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste stark abbremsen und nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die Polizei bittet ...

