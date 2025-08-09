PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Emsbüren - Pfeiler beschädigt - Zeugen gesucht (Korrektur Tatzeit/Ergänzung)

Emsbüren (ots)

Am Mittwochmittag, zwischen 13:50 Uhr und 15 Uhr, kam es auf einem Grundstück an der Straße Elbergen in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer (vermutlich mit einem Lkw oder einem ähnlichen Fahrzeug) wendete mutmaßlich in der Zufahrt. Grund für das Wendemanöver könnte die Höhenbegrenzung der dortigen Unterführung gewesen sein. Dabei wurden ein gemauerter Pfeiler sowie ein Begrenzungspfosten beschädigt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

