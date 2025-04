POL-BO: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen eines Geschäftseinbruchs in Herne-Baukau. Unbekannte waren am frühen Mittwochmorgen, 23. April, in eine Spielhalle an der Herner Straße 74a eingedrungen. Nach aktuellem Stand warfen die Täter einen Gullideckel in das Schaufenster und verschafften sich auf diese Weise Zutritt. Anschließend brachen sie vier ...

mehr