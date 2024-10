Polizei Hagen

POL-HA: Per Haftbefehl gesuchter Hagener wird in der Innenstadt angegriffen

Hagen-Mitte (ots)

Am Sonntagnachmittag (13.10.2024) wurde in der Innenstadt ein per Haftbefehl gesuchter Hagener angegriffen und dabei leicht verletzt. Der 52-Jährige traf gegen 14.30 Uhr in der Elberfelder Straße auf seine 37-jährige Ex-Freundin und deren 19-jährigen Sohn. Es entstand eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem 52-Jährigen und der 37-Jährigen. Im weiteren Verlauf schlug der 19-jährige Sohn mit einem noch nicht näher bekannten Gegenstand auf den Kopf des Mannes und verletzte ihn dabei leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Hagener Krankenhaus. Bei der Klärung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass der Verletzte per Haftbefehl gesucht wurde. Nach erfolgter Behandlung brachten die Polizeibeamten den 52-Jährigen zum Polizeigewahrsam. (sen)

