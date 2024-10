Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit offenem Haftbefehl, Pfefferspray und Cannabis angetroffen

Hagen-Mitte (ots)

Polizisten trafen am Samstag (12.10) gegen 18.25 Uhr in der Voswinckelstraße auf mehrere Männer, die in einem Opel Corsa eine größere Menge an Cannabis mit sich führten und konsumierten. Während der Kontrolle ergab eine Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen, dass gegen einen 24-Jährigen ein offener Haftbefehl aufgrund einer Urkundenfälschung vorlag. Der Hagener hatte in seiner Jackentasche eine nicht geringe Menge an verpacktem Cannabis, eine Feinwaage sowie Pfefferspray. Darüber hinaus befand sich in der Mittelkonsole des Autos eine kleinere Menge an Haschisch. Die Polizisten beschlagnahmten die Betäubungsmittel und nahmen den 24-Jährigen aufgrund des bestehenden Haftbefehls fest. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Der 24-Jährige wurde am Sonntag einer JVA zugeführt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell