POL-BO: Einbruch in Spielhalle: Täter flüchten mit grauem Mercedes Coupé - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen eines Geschäftseinbruchs in Herne-Baukau. Unbekannte waren am frühen Mittwochmorgen, 23. April, in eine Spielhalle an der Herner Straße 74a eingedrungen.

Nach aktuellem Stand warfen die Täter einen Gullideckel in das Schaufenster und verschafften sich auf diese Weise Zutritt. Anschließend brachen sie vier Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld. Letztendlich flüchteten sie mit einem in der Nähe abgestellten Auto -Zeugenaussagen zufolge ein graues Mercedes Coupé.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 02323 950-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

