Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Haselünne (ots)

Am Mittwoch wurde zwischen 8:00 Uhr und 14:00 Uhr ein seitlich am EWE-Shop in der Meppener Straße in Haselünne geparkter grauer VW Golf Sportsvan beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte den Radkasten des linken Hinterrades und verursachte dabei einen geschätzten Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

