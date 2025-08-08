Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - 16 Container von Betriebsgelände entwendet (Foto)

Dörpen (ots)

In der Zeit zwischen Anfang März und Ende Juli dieses Jahres haben bislang unbekannte Täter insgesamt 16 Container (siehe Foto) von einem Betriebsgelände eines Deponiebetriebes am Rüskenweg in Dörpen entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um gebrauchte Container mit einem Gesamtwert von über 40.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass zum Abtransport ein Spezialfahrzeug eingesetzt wurde. Die Polizei Dörpen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04963/918080.

