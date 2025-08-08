Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Opel beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Ring-Centers an der Straße Stadtring in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer setzte mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke. Dabei touchierte er einen weißen Opel Mokka, dessen Fahrer verkehrsbedingt wartete, um in eine freie Parklücke einzufahren. An dem Opel entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verließ der Unfallverursacher den Parkplatz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

