Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Akku in Brand geraten

Papenburg (ots)

Am Donnerstag gegen 18:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße "Erste Wiek links" in Papenburg alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Akku eines Pedelecs während des Ladevorgangs innerhalb einer Wohnung in Brand. Verletzt wurde niemand. Das Feuer konnte durch die Bewohner gelöscht werden. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und brachte den Akku aus der Wohnung. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Höhe des Sachschadens auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

