Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - GPS-Empfänger gestohlen

Herzlake (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 30. Juli 2025, 00:00 Uhr, und Mittwoch, dem 06. August 2025, 09:00 Uhr, kam es in der Grafelder Straße in Herzlake zu einem Diebstahl aus einem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Fahrerhaus des Treckers und entwendete ein fest verbautes Display sowie einen GPS-Empfänger. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

