POL-EL: Papenburg - Mehrere Straftaten bei Tuningtreffen

Papenburg (ots)

Am Samstagabend kam es in der Zeit von 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz der Meyer Werft an der Rheiderlandstraße in Papenburg zu einem unangemeldeten Tuningtreffen mit rund 300 bis 400 Fahrzeugen. Die Veranstaltung fand unter dem Motto "Turbo am Tor zur See" statt und erforderte ein umfangreiches Einschreiten der Polizei. Während des Treffens kam es zu einer Vielzahl von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, so kam es zu gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr, Kraftfahrzeugrennen und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Ein 19-jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw auf eine Personengruppe zu, die nur durch schnelles Ausweichen einen Zusammenstoß verhindern konnte. Im weiteren Verlauf beschädigte derselbe Fahrer durch Driften auf dem Schotterparkplatz insgesamt elf geparkte Fahrzeuge durch aufgewirbelte Steine. Gegen ihn wurden Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Nötigung eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Zudem führten zwei weitere Fahrzeugführer im Alter von 20 und 22 Jahren ein illegales Autorennen auf dem Veranstaltungsgelände durch. Auch hier erfolgte die Beschlagnahme der Führerscheine. Einer der beiden wurde lediglich sieben Minuten nach der Maßnahme erneut beim Fahren seines Fahrzeugs angetroffen - nunmehr ohne gültige Fahrerlaubnis. Ein weiterer Vorfall ereignete sich beim sogenannten "Burnout" eines Fahrzeugführers, bei dem durch hochgeschleuderte Steine zwei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein strafrechtlicher Hintergrund wird geprüft. In einem anderen Fall wurde ein Pkw festgestellt, der mit einem auf dem Dach montierten Blaulicht fuhr - gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Amtsanmaßung eingeleitet.

Die Polizei Papenburg sprach mehrere Platzverweise aus und beendete die Veranstaltung noch am Abend gemeinsam mit dem Verantwortlichen vor Ort. Die Mehrheit der Fahrzeuge verließ daraufhin das Gelände. Weitere Zusammenkünfte wurden anschließend nicht festgestellt. Die Polizei betont, dass Verkehrsgefährdungen, illegale Rennen und vergleichbare Delikte im öffentlichen Raum konsequent verfolgt werden. Die Ermittlungen dauern an.

