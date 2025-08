Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Körperverletzung nach Streit im Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17:00 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Willy-Brandt-Ring/Waldstraße in Lingen zu einem Vorfall im Straßenverkehr, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Nach einem mutmaßlichen Verkehrsverstoß kam es vermutlich zu einem Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in der Haselünner Straße, Höhe Hausnummer 26. Im Verlauf der Auseinandersetzung versetzte ein bislang unbekannter Mann seinem Gegenüber eine sogenannte "Kopfnuss". Das Opfer wurde dabei verletzt. Der Täter stieg im Anschluss in sein Fahrzeug - einen grünlichen Kleinwagen mit emsländischem Kennzeichen - und entfernte sich stadtauswärts vom Tatort. Die Polizei Lingen bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0591/87-0 zu melden.

