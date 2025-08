POL-EL: Meppen - Fund einer Handgranate im Herrenmühlenweg (Pressemitteilung der Stadt Meppen)

Ringe (ots) - Am Dienstag kam es gegen 19:46 Uhr auf der Emlichheimer Straße in Ringe zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die 67-jährige Fahrerin eines VW war in Richtung Emlichheim unterwegs, als sie in einer dortigen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch starkes Gegenlenken geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn, wo der VW mit dem Renault eines 49-Jährigen zusammenstieß, der ...

