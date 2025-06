Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Rücknahme Vermisstenfahndung

Idar-Oberstein (ots)

Die am heutigen Tage durch die Kriminalinspektion Idar-Oberstein veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 14jährigen Jugendlichen aus dem Stadtgebiet Idar-Oberstein hat sich erledigt. Die Jugendliche konnte in Zusammenarbeit mit der Polizei benachbarter Bundesländer wohlbehalten aufgegriffen werden. Vor dem Hintergrund des Persönlichkeitsschutzes der Jugendlichen, bitten wir um Verständnis, dass hierzu keine weiteren Einzelheiten genannt werden können. Weiter bitten wir darum, von einer weiteren Verbreitung der Vermisstenfahndung und der Verbreitung der in der ursprünglichen Pressemeldung veröffentlichten Lichtbilder abzusehen.

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Kriminalinspektion Idar-Oberstein Hauptstraße 236 55743 Idar-Oberstein

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell