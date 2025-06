POL-PDTR: Altstadtfest Trier 2025 - Einsatzinformationen der Polizeiinspektion Trier

Thalfang (ots) - In der Nacht von Montag,23.06.2025, auf Dienstag,24.06.2025, kam es in der Ortslage Thalfang an mehreren Objekten zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Unter anderem sind der Busbahnhof sowie zwei Gebäude in der Hauptstraße betroffen. Durch den unbekannten Täter wurde der Schriftzug "Camos" hinterlassen. Bereits in der vorangegangenen Nacht kam es an der Erbeskopf-Realschule plus und an der ...

