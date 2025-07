POL-ME: Randalierer greift Ordnungsamt-Mitarbeiter an - 2507108

Polizei Mettmann

Am Dienstag, 22. Juli 2025, griff ein 24-Jähriger in Ratingen zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes an.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14:30 Uhr sprachen die Mitarbeiter eines Cafés am Marktplatz gegenüber dem 24-jährigen Ukrainer ein Hausverbot aus, das dieser jedoch ignorierte. Daraufhin wurde er unter Zwang von Kunden und Personal aus dem Café entfernt.

Als sich zwei zufällig anwesende Mitarbeiter des Ratinger Kommunalen Ordnungsdienstes nach den Hintergründen der Auseinandersetzung erkundigten, griff sie der junge Mann unvermittelt an. Trotz der Angriffe konnten sie jedoch zusammen mit helfenden Passanten den aggressiven 24-Jährigen fixieren und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten.

Die beiden Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurden bei dem Angriff leicht verletzt, einer begab sich vorsichtshalber in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte brachten den 24-Jährigen anschließend zur Polizeiwache nach Ratingen, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Anschließend wurde der junge Mann nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen ihn werden entsprechende Verfahren eingeleitet.

