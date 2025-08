Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zaun beschädigt

Papenburg (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es gegen 00:10 Uhr im Bereich der Kapitän-Schönke-Straße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Kapitän-Altmeppen-Straße in Fahrtrichtung Kapitän-Schönke-Straße. Im Einmündungsbereich kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Dieser wurde dabei beschädigt. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

